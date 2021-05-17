Кировский школьник проехал несколько километров, прицепившись к поезду

О происшествии в полицию сообщил напуганный машинист.

В дежурной части кировского линейного отдела МВД раздался звонок. На том конце провода был мужчина, который представился машинистом маневрового поезда. Он попросил полицейских приехать. Мужчина рассказал, что находится на станции Лянгасово. Там подросток катается на поезде, зацепившись за последний вагон.

Машинист переживал, что с мальчиком что-то случится. Ведь уже были случаи, когда «зацеперы» погибали. В Лянгасово сразу же выехали правоохранители. Они установили личность мальчика и обстоятельства случившегося.

Выяснилось, что школьнику 13 лет. Он житель Кирова. Юноша гулял на станции и решил немного развлечься. Когда зацепился за состав, тот тронулся и набрал скорость. Подросток ехал там несколько километров. Спрыгнул он только на другой остановке.

Полицейские провели с ним и его родителями беседу, которая носила профилактический характер. Стражи правопорядка рассказали, что подобное поведение недопустимо. В отношении родителей составлен протокол. Материалы отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Фото: trainpix.org