Кировский школьник сдал два ЕГЭ на 100 баллов

В министерстве образования Кировской области рассказали о результатах ЕГЭ по русскому языку.

ЕГЭ по русскому проходил 3-4 июня. Обязательный экзамен сдавали 5243 выпускника школ области. 43 из них набрали 100 баллов.

Одним из стобалльников стал ученик Кировского лицея естественных наук Михаил Кетов. Он сдал «на все сто» не только русский язык, но и литературу. По словам Михаила, он был уверен во многих своих ответах и надеялся на высокий результат.

– Я старался не загадывать, сколько баллов смогу набрать. Уже на экзаменах, решая КИМ, я был уверен во многих ответах. И все же, узнав результаты, приятно удивился, – говорит выпускник.

По мнению Михаила, отлично сдать ЕГЭ помогает интерес к предмету и заблаговременная подготовка к экзаменам. Волноваться не нужно – сдать ЕГЭ может каждый без всякой зубрежки. Главное – заранее определиться, куда будешь поступать и по каким предметам для этого нужно усилить подготовку.

Сам Михаил планирует выучиться на кинорежиссера и связать свою жизнь с кинематографом.

Готовиться к обязательному экзамену по русскому языку школьник начал еще в 10 классе. Работа была долгой и регулярной. Также Михаил дополнительно занимался литературой, читал произведения и повторял теорию.

Как отметили в минобразования области, высокие результаты по русскому языку показали 2087 выпускников – почти 40 процентов всех сдававших экзамен. Они смогли набрать более 81 балла за экзамен.

Ранее мы писали, что 5 выпускников школ Кирова сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.