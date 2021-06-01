Кировский школьник угрожал убийством директору школы

18-летний молодой человек был отчислен из учебного заведения и решил отомстить педагогу.

В Кирове полиция возбудила уголовное дело на бывшего школьника. Он угрожал расправой директору школы №22 Елене Королёвой. Об этом сообщает канал «Место происшествия».

Подросток писал во «ВКонтакте» в личку 42-летней женщине, угрожая убить ее. Началось это после того, как его отчислили из учебного заведения за плохую успеваемость. Директриса терпеть этого не стала и обратилась к стражам правопорядка. Это особенно мудро в свете последних событий, произошедших в соседних регионах.

Напомним, меньше месяца назад в Татарстане бывший школьник устроил стрельбу в центре Казани, а после этого в школе Пермского края девятиклассник ударил учителя ножом.

Фото: скришот видео vk.com/kirovmp