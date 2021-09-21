Кировский школьник вошел в число лучших клипмейкеров России

Ученик Кировского экономико-правового лицея Андрей Каменский занял призовое место на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «АртМастерс».

Андрей учится в 11-м классе. Творчеством увлекается с детства. В 12 лет он начал снимать видеоролики и достиг высоких результатов. А в 2021 году принял участие в чемпионате наравне с другими творческими школьниками страны.

По словам Андрея, про чемпионат он узнал от бабушки, которая увидела рекламу по ТВ и рассказала внуку. Сначала школьник не придал информации никакого значения. Но затем на сайте Высшей школы экономики нашел список конкурсов, участие в которых дает бонусы для поступления. И решил попробовать свои силы. По итогам чемпионата Андрей занял 2-е место в категории «Клипмейкеры».

Задания были несложными, говорит школьник. Может быть, потому, что важна не столько победа, сколько сам творческий процесс.

– Во время конкурса я получил огромное удовольствие от работы в команде, до финала добрались очень творческие ребята. Больше всего запомнился момент ожидания результатов, когда мы сидели в зале и ждали оглашения итогов. Хочу сказать, что участвовать в таких чемпионатах определенно стоит. Это очень круто и реально может изменить твою жизнь, — рассказал Андрей.

Победа позволит кировчанину получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. А учиться Андрей планирует на кинооператора или режиссера кино и ТВ.

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» – новый проект в сфере креативных индустрий. В нем могут принять участие представители творческих профессий 14-35 лет.