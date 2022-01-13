Кировский Совет ветеранов переехал в новое помещение

У кировского Совета ветеранов появилось новое помещение. Созданные для них условия оценил глава региона Игорь Васильев.

Ранее Совет располагался в комнате площадью 20 кв.м. на ул.Ленина. Его председатель Наталья Никулина обратилась в областное правительство с просьбой предоставить более вместительное помещение.

По поручению губернатора Игоря Васильева первый зампред Дмитрий Курдюмов в кратчайшие сроки нашёл его — в центре города рядом с Театральной площадью. Здесь провели косметический ремонт, а спонсоры предоставили технику и мебель.

«108 квадратных метров, 1 этаж, светло и тепло. Здесь есть рабочие кабинеты, зал для деловых встреч, собраний и творческих выставок. Мы разместили здесь экспозицию народных промыслов, потом выставим картины и фотографии наших коллег. Это большой подарок для наших ветеранов», — поделилась впечатлениями Наталья Никулина.

Один из них — член первичной ветеранской организации, почетный гражданин города Кирова и Мурашинского района, народный мастер РФ и Кировской Геннадий Лопатин — рассказал главе региона о том, как он пришел в профессию художника резьбы по дереву. Работы мастера выставлялись в Домах-музеях Салтыкова-Щедрина, Хохрякова, летней читальне библиотеки им.Герцена, в районах области.

У Лопатина есть давняя мечта — открыть в Кирове музей деревянного зодчества и обучать детей и взрослых резьбе по дереву. Возможность реализации такого проекта он обсудил с Игорем Васильевым.

Подводя итоги встречи, губернатор напомнил, что в феврале городская организация ветеранов отметит своё 35-летие.