Кировский спектакль вошел во Всероссийский список самых заметных постановок сезона

Премьера этой осени «Это я тебе ухо откусила» театра на Спасской вошла в Long List национальной театральной премии «Золотая Маска» и отмечен экспертным советом в числе самых заметных спектаклей России сезона 2020-2021 г. Об этом сегодня поделились работники театра в своих соцсетях.

Напомним, спектакль «Это я тебе ухо откусила, или Делай всё что хочешь, пока я тебя люблю» режиссёров Егора Чернышова и Светланы Баженовой пополнил репертуар театра в результате второй театральной лаборатории «Разбор Вещей», которая состоялась весной этого года. Пьесу Светлана Баженова написала специально для кировского театра. По сути, это 3 истории о любви, которые слышат три случайных человека и один неслучайный.

Кстати, ближайший показ постановки состоится уже завтра в 15 часов. Сходите непременно, если ещё не были. Стоит помнить, что вход теперь при наличии QR-кода о вакцинации и предъявлении паспорта.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса в Кирове отменяют концерты и театральные представления.

Фото: ekvus-kirov.ru