Кировский спортсмен поднял 280 кг и выиграл первенство России по пауэрлифтингу

В Москве прошло первенство страны по пауэрлифтингу среди юношей и девушек в возрасте 14-23 лет. Среди юношей в своей возрастной группе победителем стал кировчанин Валерий Течмурадов.

Валерий выступал в весовой категории до 120 килограммов. Он смог выжать 280 кило и получил золотую медаль.

Валерий Течмурадов живет в Советске. Ему 22 года. Пауэрлифтингом он занимается около 6 лет.

В прошлом году во время одного из выступлений Валерий смог поднять штангу весом 305 килограммов и стал победителем мирового первенства. Тренируют спортсмена Николай и Юрий Мельниковы.

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