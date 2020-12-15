Кировский студент придумал уникальный фильтр для воды

Молодой человек предложит технологию, благодаря которой можно получить бесконечный очиститель.

Состоялось юбилейное 90-ое заседание центра развития инноваций «Новатор». Участники сообщества представляют свои разработки. Отличился студент ВятГУ Дмитрий Чуланов. Молодой человек уже долгое время работает над вопросом по очищению воды.

Промышленные предприятия негативно сказываются на качестве питьевой воде. Иметь в квартире фильтры — стало привычным делом. Но молодой человек пошел дальше и предложил создать бесконечный фильтр. Его не нужно будет менять, только качественно обслуживать.

В основе разработки — прочный материал графен. Он прочнее стали в три сотни раз, при этом он имеет свойства растягиваться, гнуться, но не деформироваться и не повреждаться.

Дмитрий предложил воздействовать на графен, задавая ему необходимые параметры. Таким образом, через графеновую сетку не пройдут ненужные молекулы.

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Фото: vyatsu.ru