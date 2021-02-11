Кировский священник презентовал новую книгу

Священник, историк и писатель Александр Балыбердин презентовал книгу «Письма Ирине». Мероприятие состоялось в Герценке 10 февраля, о чем сообщается на сайте библиотеки.

Книга вышла в 2020 году. Она состоит из 78 писем лирического героя к супруге. Каждое из них — беседа с любимой и признание в любви. Казалось бы — разговор на двоих, но в то же время — книга для всех, кто верит в любовь.

Как отметили гости вечера, автору удалось написать удивительный «учебник» о любви и гармонии в семейной жизни. Опубликовать письма, которые писались в течение нескольких лет, разрешила супруга автора.

Отметим, что мероприятие состоялось с соблюдением всех антиковидных ограничений. Гости были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Помимо этой книги, Александр Балыбердин является автором других известных вятскому читателю произведений — «Загадки вятских улиц», «Буковый лес» и других.

Ранее мы писали, что Герценка составила список книг, наиболее популярных у молодых читателей.