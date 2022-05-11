Кировский таксист поедет в Чечню на конкурс лучших водителей

Таксист из Кирова представит наш регион на конкурсе «Лучший водитель такси в России». Финал конкурса состоится 16-18 мая в чеченском городе Грозном.

Соревнования пройдут на площадке автодрома «Крепость Грозная». В борьбе за звание лучшего таксиста России примут участие 24 водителя такси из разных регионов.

От Кировской области в Грозный поедет Илья Скурихин. В сентябре 2021 года он стал победителем регионального конкурса таксистов.

В финале таксисты будут соревноваться в знании теории и выполнять задания по маневрированию автомобилем. Будет и творческое задание. В нем каждый участник представит свой регион на сцене.

Призеры конкурса получат хороший денежный приз, а победитель – автомобиль. Кроме соревнований, финалистов и гостей мероприятия ждет развлекательная программа.

Отметим, что Всероссийский конкурс водителей такси проходит с 2018 года. В нем участвуют профессиональные водители – ИП и сотрудники таксопарков. Задача мероприятия – повысить престиж профессии таксиста и безопасность перевозок в стране.

Интервью с лучшим кировским таксистом читайте на сайте «КП».