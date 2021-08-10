Кировский центр поддержки экспорта стал первым в России по сумме заключенных контрактов

Центр поддержки экспорта Кировской области занял первое место в стране по сумме заключенных контрактов на поставку продукции субъектами малого и среднего бизнеса. За первое полугодие 2021 года при поддержке Центра были заключены контракты на сумму более 31,2 миллиона долларов.

По ряду других показателей Кировская область также оказалась в числе лидеров. Так, наш регион вошел в топ-5 по количеству предприятий, получивших господдержку. Ей воспользовались 340 компаний области. Еще 25 заключили контракты на поставку продукции в разные страны мира.

Это очень хороший результат, но останавливаться на нем Центр не собирается, говорит директор АНО «Центр поддержки экспорта» Мария Зеленцова. По ее словам, кировские производители имеют большой потенциал в расширении географии торговли.

— В нашей области немало уникальных кейсов: органоминеральные удобрения, экологически чистые продукты, детская мебель, косметика, художественные изделия… Многие из этих продуктов оказываются востребованными за рубежом. И наша цель – найти для бизнеса возможности заработать за счёт расширения рынков сбыта, — подчеркнула Мария Зеленцова.

Как отмечал ранее губернатор Игорь Васильев, АНО «Центр поддержки экспорта» был создан для поддержки субъектов МСП. Он помогает предпринимателям найти новых партнеров и выйти на новые рынки сбыта. В рамках региональных проектов компании могут получить господдержку и принять участие в бизнес-миссиях в другие страны. Это способствует росту объемов экспорта в соответствии с указом президента России Владимира Путина о национальных приоритетах.

Ранее мы писали, что агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Кировской области.