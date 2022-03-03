Кировский ученый рассказал, почему женщины убивают

Кировский ученый рассказал, почему женщины совершают убийства. Статья доцента кафедры уголовного права, процесса и национальной безопасности Ильи Мосечкина из Вятгу была опубликована в журнале Women & Criminal Justice.

В своем материале ученый проанализировал 250 приговоров по делам об убийствах, совершенных женщинами. Было установлено, что самым распространенным мотивом убийства была неприязнь, вызванная оскорблением – 28,4 процента или насилие со стороны другого человека 25,2 процента преступлений.

Далее следуют стремление избежать вступления в половую связь с нежелательным лицом – 14 процентов, ревность – 11,6 процента и оборона – 10,4 процента. 2 процента женщин убивают из корысти, беря в сообщники мужчин. Крайне редко мотивом убийства являются хулиганские побуждения.

Жертвами женщин-убийц чаще всего становятся их мужья и сожители – 52 процента убитых. 16,8 процента составляют друзья мужского пола, 11,2 процента – знакомые женщины. Небольшой процент жертв – родственники и незнакомцы обоих полов.

Более 87 процентов преступлений были совершены в нетрезвом виде, в состоянии потери контроля. По мнению Ильи Мосечкина, этот момент следует учитывать при разработке мер по предупреждению женской преступности.

Ученый также отметил, что количество женщин-убийц стало резко расти в конце прошлого века. В настоящее время соотношение мужчин и женщин, совершивших убийство, составляет 85 и 15 процентов соответственно.