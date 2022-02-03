Кировский урбанист предложил установить вращающийся арт-объект «Вятка – Киров»

Кировский урбанист Макс Копылов придумал оригинальный способ решения наболевшего вопроса – Вятка или Киров. Кировчанин предложил установить арт-объект, отражающий оба названия.

По замыслу автора, следует сделать кубы с вращательным механизмом и буквами, из которых складывается «Вятка» и «Киров». Уникальная скульптура могла бы разместиться напротив железнодорожного вокзала.

— Пусть каждый час имена города меняются местами. Все довольны, и можно наконец-то заняться реальными делами: развитием города и спасением его истории, — пишет Макс Копылов в своем телеграме.

Идея выглядит шуточной, однако этим она и прекрасна. Возможно, фантомный арт-объект – очередной повод задуматься о целесообразности дискуссий на тему имени нашего города.

Ранее мы писали, что на улице Московской появился арт-объект «Любовь».

Фото: @pyatayaulitsa