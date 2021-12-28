Кировский ведущий Владимир Маркони станет участником «Танцев со звездами»

Уроженец Кирова, актер, комик и телеведущий Владимир Маркони примет участие в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Очередной сезон популярного шоу стартует 16 января на телеканале «Россия». В нем будет участвовать целая плеяда звезд российского шоу-бизнеса. На главный танцпол страны выйдут Мария Миронова, Ваня Дмитриенко, Дмитрий Харатьян, Александра Ревенко, Валерий Николаев, Ольга Медынич, Анатолий Белый, Александра Ребенок, Марина Зудина и Владимир Маркони.

Все звезды будут выступать в парах с профессиональными танцорами. Ведущим «Танцев» будет Андрей Малахов. Одним из членов жюри станет артист балета Николай Цискаридзе.

Проект «Танцы со звездами» стартовал в 2006 году. В шоу участвуют пары, состоящие из «звезды» и профессионального танцора. Победителей выбирают телезрители.

Фото: www.instagram.com/vovapcdonail