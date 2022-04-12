Кировский ветеран-артиллерист отметил 98-летие

Ветеран Великой Отечественной войны кировчанин Анатолий Лысов отметил 98-летний юбилей. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» главный врач больницы скорой помощи, депутат ОЗС Согомон Аракелян.

Анатолий Лысов родился 9 апреля 1924 года. В июне 41-го он отправился добровольцем на оборонительные работы в Великие Луки. В 1942 году Анатолия призвали в армию и отправили в Мурманск. Оттуда он был переброшен в Заполярье и участвовал в боях в качестве пулеметчика, а затем артиллериста.

В 1945 году Анатолий Анисимович был переправлен на Дальний Восток на войну с Японией. Боец участвовал в десантной операции по освобождению города корейского города Сейсин. Был награжден медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией», «За победу над Германией» и орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.

С праздником Анатолия Лысова поздравила целая делегация от городских властей и Заксобрания. Имениннику пожелали здоровья, оптимизма и обязательно отметить и вековой юбилей.

Фото: vk.com/id256350152