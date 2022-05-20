Кировский водитель стал одним из самых быстрых таксистов России

Кировский таксист Илья Скурихин принял участие в финале всероссийского конкурса «Лучший водитель такси» — 2021. Соревнования проходили в городе Грозном в Чеченской Республике.

В борьбе за звание лучшего таксиста страны участвовали водители из 24 регионов. В течение двух дней они соревновались в теории и практике на автодроме мультикомплекса «Крепость Грозная», а также участвовали в творческом конкурсе.

Мероприятие посетил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что от хорошего таксиста зависит не только безопасность пассажиров, но и первое впечатление туристов о городе.

— Таксист должен не только знать законы и уметь управлять автомобилем, но и знать историю своего края и уметь ее преподнести пассажирам, — отметил глава Чечни.

К сожалению, кировчанин не стал победителем конкурса. Однако он показал один из самых высоких баллов в скоростном маневрировании. А в творческом туре Илья предстал перед жюри в роли древнерусского таксиста и рассказал о своей профессии и о том, как готовился к финалу.

Победа досталась таксисту из Санкт-Петербурга Олегу Махматову. Водитель получил денежный приз 150 тысяч рублей и личный автомобиль.

Интервью с Ильей Скурихиным читайте на сайте «КП».

Отметим, что задачей конкурса было повышение престижа «таксистской» профессии. Несмотря на популярность частного извоза, в общероссийском классификаторе до сих пор нет профессии водителя такси. А многие таксисты считают свою работу временной.