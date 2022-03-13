Кировский водитель восстановил легендарную «полуторку»

Водитель из Кирова Виктор Лебединский восстановил легендарную «полуторку» — автомобиль ГАЗ-АА. Сюжет об этом снял создатель группы «ВяткаВидео» Владислав Крысов.

ГАЗ-АА начали выпускать в 1932 году на Нижегородском (позже – Горьковском) автозаводе. Автомобиль изготавливали по образцу американского грузового «Форд».

Машина, которую отреставрировал Виктор, была сделана в 1939-м. Авто-раритет мужчина нашел в заброшенной военной части в лесах. Автомобиль бросили там еще в 90-е годы.

Чтобы спасти машину, мужчина вместе с друзьями организовал целую экспедицию. Автомобиль откопали и вытащили на буксире. Потом Виктор долго изучал старые чертежи и разбирался в особенностях двигателя.

— От нее мало что осталось, конечно… Люди говорят — нам из пластилина так не вылепить, как ты сделал, — рассказывает мужчина.

Сегодня «полуторка» снова на ходу. Виктор смог восстановить даже спидометр, который не работал 70 лет.

Видео: vk.com/vytkavideo, Владислав Крысов