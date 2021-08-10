Кировский вокзал вошел в десятку самых красивых

Авторы проекта «Russia Beyond» составили топ-10 самых красивых вокзалов Транссибирской магистрали. В их число вошел и кировский вокзал.

В списке также оказались Ярославский вокзал в Москве, омский и новосибирский вокзалы, а также вокзалы в Красноярске, Иркутске, Слюдянке, Улан-Удэ, Биробиджане и Владивостоке

Отметим, что главный редактор проекта «Russia Beyond по-русски» — журналист с вятскими корнями Всеволод Пуля.

Ранее мы писали, что на кировском вокзале заметили двухэтажные вагоны.

Фото: www.facebook.com/rusbeyond