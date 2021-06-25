Кировский «Волонтер Победы» побывала в Бресте

Эта поездка для Валентины Сергеевой стала благодарностью за участие во всероссийской акции «Сад Памяти».

На этой неделе сборная делегация добровольцев из регионов нашей страны посетила белорусский город Брест, жители которого одними из первых ступили в схватку с фашистами 80 лет назад. Нынче там закончилась акция «Сад Памяти». Российские добровольцы помогли высадить там сосны и ели. От Кировской области ездила Валентина Сергеева.

Кроме высадки деревьев в Белоруссии волонтеры участвовали в акции «Огненные картины войны». Они создали картину «БРЕСТ ПОМНИТ», где зажгли около 12 тысяч свечей. Также приняли участие в акциях «Дорога памяти» и «Брестская крепость-герой», — митинг-реквием, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщали, что на восстановление трамплина на Филейке нужен миллиард.

Фото: vk.com/dvorets_kirov