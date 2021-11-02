Кировский врач-инфекционист поделился информацией о лечении COVID-19

Инфекционист Алексей Протасов стал одним из первым, кто столкнулся с уханьским вирусом в Кировской области. С того момента он все свое время отдает борьбе с этой инфекции.

Как отмечает врач, сейчас в ковидных госпиталях круглосуточный аврал. В последнее время в стационары привозят много подростков, у которых ранее не было проблем со здоровьем. Также возвращаются те пациенты, которых выписали более полугода назад, но они пренебрегли прививкой, понадеявшись на выработанные антитела.

Из-за того, что стало много беременных больных COVID-19, для них создали специальные госпитали.Там работают врачи-гинекологи, которые постоянно наблюдают за состоянием мам и малышей. В случае необходимости они смогут оперативно провести реанимацию.

Протасов уверен, что работу с коронавирусной инфекцией можно перевести в плановый и управляемый режим, если пройдет массовая вакцинация кировчан. Это позволит сократить число тяжелых больных и перевести часть медучреждений в доковидный режим.

– От пандемия страдают не только заболевшим вирусом люди, но и хронические больные, нуждающиеся в плановой медпомощи. Им, кстати, мы советуем привиться в первую очередь, чтобы далее спокойно получать необходимую помощь по основному заболеванию без страха заразиться и получить осложнения, – делится инфекционист.

Протасов отмечает, что нельзя предсказать, каким будет течение болезни у конкретного человека: врачи пролечили и выписали 98-летнюю бабушку, которую привезли в госпиталь в тяжелом состоянии и двусторонней пневмонией, а молодых и крепких пациентов иногда спасти не удается.

— Хочется ответить всем, кто говорит, что из-за изменения штамма коронавируса существующая вакцина перестает работать. Вирус не меняется полностью, а прививки, которые уже доказали свою эффективность, рассчитаны на выработку антител тем антигеном, присутствующим в различных штаммах. Поэтому все разработанные вакцины эффективны, они могут помочь выработать антитела и подготовить организм к встрече с вирусом, – уверяет врач.

Напомним, в настоящее время в регионе усилена работа пунктов вакцинации. Сделано это для того, чтобы кировчане смогли поставить прививку от COVID-19, и от сезонного гриппа.

Фото: kirovreg.ru