Кировский врач-травматолог рассказал о работе в новогоднюю ночь

Заведующий экстренным отделением кировского Центра травматологии Сергей Караваев рассказал о дежурстве в новогоднюю ночь.

Отделение экстренной помощи принимает пациентов круглосуточно. Это касается и праздников, которые становятся горячей порой для врачей. По словам Сергея Караваева, самыми напряженными становятся дежурства 1 и 2 января. Бывают сложные операции и 31 декабря – прямо под бой курантов.

Самые частые травмы в Новый год и следующие за ним праздники – это последствия неудачного катания на ватрушках и сноубордах. Также нередки ожоги от пиротехники.

Больше всего Сергею Караваеву запомнился случай, произошедший несколько лет назад. В травматологию приехал мужчина из Опаринского района с переломом бедренной кости.

– Обычно таких пациентов доставляют в Киров санитарным транспортом. Однако этот пострадавший почему-то решил не ждать машину скорой помощи, а сел в автомобиль к знакомому, взяв с собой традиционный русский крепкий напиток. Сложно представить, как с переломом бедра можно сидеть в обычном автомобиле – видимо, «дробное обезболивание» все-таки немного помогло, — поделился врач.

1 января мужчину успешно прооперировали. Стоит отметить, что в отделении экстренной помощи проводится более 220 операций по остеосинтезу костей конечностей. В среднем каждый врач отделения выполняет 35 оперативных вмешательств ежемесячно.

Ранее мы писали, что в Кирове 2 мальчика-подростка получили тяжелые травмы, катаясь с горок на ватрушках.