Кировский выпускник получил 200 баллов за ЕГЭ

Павел Суслов единственный в регионе, кто смог получить высший балл сразу по двум предметам, окончил школу №74 областного центра.

В родной школе поделились, что их гений все годы учебы был отличником. Причем, не только в учебе, но и в общественной жизни. Он постоянно занимал первые места на олимпиадах и конкурсах, сам организовывал интеллектуальные игры.

У юноши широкий кругозор и эрудиция. Кроме точных наук он замечательно владеет английским языком. Говоря о секрете своего успеха в ЕГЭ, Павел признается — он много готовился к нему еще с 9 класса. И через год он знал всю теорию по основным предметам и физике и информатике, выбранным для поступления. Теперь кировчанин собирается учиться в Московскком государственном университете имени Баумана по направлению «программная инженерия».

Добавим, в Кирове итоговые экзамены по информатике писали 587 учеников.

Ранее мы сообщали, что студентка из Конго Эдвани Нтембе защитила диплом в Кирове.

Фото: admkirov.ru