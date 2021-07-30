Кировский завод «Маяк» отметил 80-летие

30 июля исполнилось 80 лет со дня основания кировского завод «Маяк». С юбилеем руководителей и коллектив предприятия от имени губернатора Игоря Васильева поздравил председатель правительства области Александр Чурин.

«Завод прожил 80 лет на одном дыхании. Он повторил судьбу страны, жил с ней в одном темпе. Вы доказали, что «Маяк» — это не просто завод, это коллектив, который способен достигать поставленных задач, жить, развиваться, осваивать новую продукцию. Хочу пожелать успехов и новых заказов, больших достижений, материального благополучия, здоровья, счастья. Вместе мы сможем достичь новых высот, а завод будет дальше жить и развиваться», — сказал он.

Александр Чурин вручил сотрудникам завода федеральные и региональные награды многолетний вклад в развитие предприятия. Медали министерства промышленности и торговли РФ удостоен первый заместитель генерального директора Владимир Куклин, знаки «Почетный машиностроитель» получили главный технолог Александр Гордеев и заместитель гендиректора Маргарита Ососкова, благодарственное письмо правительства области — техник Раиса Девятерикова.

К поздравлениям присоединился председатель Законодательного Собрания области Геннадий Коновалов. Он вручил сотрудникам завода почетные грамоты и благодарственные письма.

«Я пришел на «Маяк» молодым специалистом, работал в отделе главного металлурга. С благодарностью вспоминаю те времена, всех учителей. Большое спасибо всем тем, с кем работал. Общаемся до сих пор, поддерживаем друг друга», — сказал Коновалов.

По словам гендиректора предприятия Виктора Жилкина, сейчас «Маяк» выпускает широкий спектр сложной военной техники, средств самообороны и товаров народного потребления. По некоторым видам продукции завод является единственным изготовителем как в России, так и в мире.