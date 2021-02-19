Кировский резиновый завод продают за 150 миллионов

Объявление о продаже готового бизнеса появилось на сайте объявлений «Авито».

Завод по переработке резины на улице Павла Корчагина выставили за 149 миллионов рублей.

Новым хозяевам остается оборудование, позволяющее перерабатывать до 250 тысяч тонн резины, цех по производству травмобезопасной плитки и газопровод. Площадь территории — 4 гектара.

По словам авторов объявления, у предприятия заключен ряд долгосрочных контрактов на поставку сырья и сбыт. Работают соцсети и сайт завода.

Ранее мы писали, что в Кирове выставили на продажу популярный пивбар на набережной Грина.