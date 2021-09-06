Кировский завод примет участие в создании нового вида самолетов

Предприятие АО «Электропривод» планируется привлечь к созданию нового вида самолетов. Об этом сообщается на сайте областного минпромторга.

Речь идет о турбовинтовом региональном самолете ТВРС-44. Предполагается, что он заменит несколько видом устаревших лайнеров, которые использует российская авиация, в частности — Ан-24/26. Пассажировместимость нового самолета несколько меньше, чем у Ан, однако благодаря своей конструкции он сможет подниматься с грунтовых взлетных полос в небольших населенных пунктах.

Первые поставки нового самолета намечены на 2025 год. Модель ТВРС-44 была представлена на салоне МАКС-2021.

Принимать участие в создании нового ТВРС-44 будет АО «Электропривод». Предприятие входит в состав холдинга «Технодинамика» и является ведущим конструкторским бюро авиационного электротехнического оборудования. Изделия, разработанные на кировском заводе, используются на всех типах самолетов и вертолетов в России и странах СНГ.

Как подчеркнул глава министерства Владимир Сысолятин, с учетом колоссального опыта сотрудников предприятия завод достойно справится с поставленной задачей.