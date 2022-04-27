Кировский журналист спас мужчину, который тонул в пруду у цирка

В Кирове журналист Первого городского канала Кирилл Рябоконь спас человека. Правда, искупаться утопающий решил по собственной воле.

О происшествии написал телеграм-канал Baza. Инцидент произошел на днях на пруду у цирка. Кирилл проводил уличный опрос. Однако потенциальный герой сюжета задал вопрос сам, сломав всю картину.

— А можно я искупаюсь? – спросил мужчина, сидевший на лавочке у пруда вместе с приятелем.

— Да я не против, — ответил журналист, немного замешкавшись.

— Легко! – сказал кировчанин и, раздевшись, нырнул в пруд.

— Водный сезон открыт! Наслаждайтесь! – отрапортовал Кирилл.

Заплыв начался бодро, но, видимо, вода оказалась слишком холодной для купальщика. И незадачливый пловец пошел на дно. Кирилл не растерялся и бросился на помощь прямо в одежде. Журналист вытащил утопающего и передал его врачам.

Теперь кировчанин может гордиться лучшим сюжетом в своей карьере. А для жителей города это — отличный пример помощи не только словом, но и делом.

Как рассказал в своем телеграм-канале другой сотрудник Первого городского канала Сергей Пичугин, пловец, по всей вероятности, был пьян. Оператор, работавший с Кириллом, пояснил, что журналист сам вытащил утопающего на берег. Затем съемочная группа оказала мужчине первую помощь.

— Мы дождались приезда полиции и скорой и пошли дальше работать, — рассказал сам Кирилл. — Хотелось бы, чтобы спасателя как-то отметили, — сказала кировчанка, ставшая очевидцем происшествия.

Фото, видео: t.me/bazabazon