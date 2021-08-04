Главная > Новости > Кировское АТП отказалось от московских автобусов

Кировское АТП отказалось от московских автобусов

Юлия Зорина Новости, Общество

«Автотранспортное предприятие» отказалось от бэушных автобусов, которые раздает регионам Москва. Об этом сообщил генеральный директор АТП Денис Пырлог в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове».

Причиной отказа стал возраст машин. По словам Пырлога, компания вела неофициальные переговоры с «Мосгортрансом». В результате было принято решение о возможности передачи нескольких десятков автобусов в Киров. Однако машины оказались старыми.

— Это автобусы, которым 8 лет. Мы смотрели их и сразу сказали, что технику такого срока эксплуатации нам будет стыдно показать нашим пассажирам, хотя они намного лучше большинства автобусов, которые курсируют по Кирову,  — сказал глава АТП.

Большинству кировских автобусов по 14-15 лет. Пырлог добавил, что предприятие хотело бы получить более свежие машины – хотя бы 5-6-летнего срока эксплуатации.

— Они скоро будут реализовываться, потому что Москва до конца года ожидает порядка 600 новых автобусов.

Ранее Пырлог сообщал, что Киров просит у столицы 3-5 десятков автобусов большой вместимости и с низким полом. Для официального запроса нужна заявка от властей.

 

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина