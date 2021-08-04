Кировское АТП отказалось от московских автобусов

«Автотранспортное предприятие» отказалось от бэушных автобусов, которые раздает регионам Москва. Об этом сообщил генеральный директор АТП Денис Пырлог в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове».

Причиной отказа стал возраст машин. По словам Пырлога, компания вела неофициальные переговоры с «Мосгортрансом». В результате было принято решение о возможности передачи нескольких десятков автобусов в Киров. Однако машины оказались старыми.

— Это автобусы, которым 8 лет. Мы смотрели их и сразу сказали, что технику такого срока эксплуатации нам будет стыдно показать нашим пассажирам, хотя они намного лучше большинства автобусов, которые курсируют по Кирову, — сказал глава АТП.

Большинству кировских автобусов по 14-15 лет. Пырлог добавил, что предприятие хотело бы получить более свежие машины – хотя бы 5-6-летнего срока эксплуатации.

— Они скоро будут реализовываться, потому что Москва до конца года ожидает порядка 600 новых автобусов.

Ранее Пырлог сообщал, что Киров просит у столицы 3-5 десятков автобусов большой вместимости и с низким полом. Для официального запроса нужна заявка от властей.