Кировское котокафе могут включить в список фирменных маршрутов по области

Кировское котокафе «Зоки» стало одной из фишек Кировской области по версии проекта «Блог-туры «Путешествуем по России».

Пост, посвященный «Зоки», появился в группе проекта. Как отмечается в сообщении, это единственное котокафе в Кирове и достаточно редкое в масштабах мира. Оно входит в топ-10 лучших котокафе наряду с аналогичными заведениями в Токио, Лондоне и Париже.

Здесь обитают порядка 20 хвостатых, которых можно гладить, кормить и фотографировать. У котов есть даже собственный начальник – котомэр Юрий, выбранный главным котом Кирова. Также в котокафе есть книгообменник, зона для рисования и всевозможные настольные игры.

Напомним, что в рамках проекта «Путешествуем по России» Киров посетили 7 известных блогеров. В настоящее время авторы проекта создают фирменные маршруты по регионам с учетом впечатлений путешественников.

— Какие локации еще нам нужно включить в фирменный туристский маршрут от проекта? Или может отправить блогеров в Zoo-travel-туры? – говорится в посте.

Фото: vk.com/travelrussia_blog