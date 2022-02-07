Кировское общество «Знание» и ЦУР открывают «ОКНО»

4 февраля 2022 года состоялась встреча представителей Кировского общества «Знание» и Центра управления регионом Кировской области. На ней обсудили старт нового проекта «ОКНО» — «Общественный Контроль Некоммерческими Организациями»

Цель проекта – включение НКО в мониторинг ситуаций и проблем на территории Кировской области для обеспечения более оперативного и качественного реагирования власти на запросы жителей.

В рамках проекта планируется подготовить 15 координаторов в муниципальных образованиях области, которые совместно с ЦУР будут вести мониторинг и выявлять наиболее актуальные и острые вопросы территорий с последующим сопровождением и контролем за их решением. Также в ходе проекта планируется организовать работу и со специалистами местных администраций по вопросам правильного и качественного реагирования на выявленные в ходе мониторинга проблемы и вопросы жителей.

По итогам реализации проекта в части муниципальных образований будет отлажен механизм более быстрого и качественного разрешения проблемных ситуаций, а сами территории получат квалифицированных муниципальных служащих и общественных активистов, которые будут обеспечивать контроль за ситуацией на территории.

В ходе встречи представителей КООО «Знание» и ЦУР были обсуждены вопросы реализации календарного плана проекта, механизма взаимодействия в ходе его выполнения, распределены зоны ответственности и первичные задачи на период старта данной инициативы.

— Сегодня ЦУР ведет активную работу по выявлению и реагированию на различные ситуации и вопросы, возникающие у жителей нашей области. Мы используем широкий спектр различных информационных каналов в социальных сетях, чтобы отслеживать жалобы и обращения. Привлечение к этой работе представителей общественного сектора – это новые и большие возможности и для работы ЦУР. Это позволит нам более оперативно получать информацию о проблемах на конкретных территориях. Кроме этого, у нас появятся люди в районах и поселениях, которые смогут оценить качество решения вопросов. Поэтому, мы видим в появлении новых партнеров значительные «плюсы» развития всей нашей работы, — отметил руководитель ЦУР Кировской области Игорь Панкратов. — Тему сотрудничества с ЦУР мы, как Региональный ресурсный центр, начали обсуждать еще в прошлом году и это позволило нам не только составить заявку, которая стала победителем конкурса грантов Президента России, но и объединить интересы наши и ЦУР в стремлении развития активности на местном уровне. Мы ведем работу с активностями и инициативами и для нас важно, чтобы организации и люди, создающие эту активность, постепенно становились значимыми и заметными на своем уровне, постоянно повышали свою компетентность и профессионализм, формировали и входили в местные сообщества граждан, развивали взаимодействие с органами местного самоуправления. И в лице ЦУР мы видим не просто проектного партнера, а тех, кто разделяет наши приоритеты и задачии готов интегрировать свои планы для достижения заявленных целей, — сказала председатель правления КООО «Знание» Наталья Шедько.

Проект «ОКНО» будет реализован в течение 2022 года и в ближайшее время начнется формирование состава его участников.