Кировское предприятие «АВВА РУС» будет выпускать препараты от последствий COVID-19

На кировском предприятии «АВВА РУС» будут выпускать препараты для лечения последствий коронавируса. Об этом сообщили в областном правительстве.

Производство лекарств от постковида будет запущено на средства займа Фонда развития промышленности. Кировской компании выделено 498,6 миллиона рублей. На эти средства будет создана производственная линия по выпуску активных фармацевтических субстанций и модернизировано производство твердых лекарственных форм.

Всего на «АВВА РУС» планируется изготавливать 11 наименований препаратов. Среди них – средства для профилактики инсультов, атеротромбозов и сахарного диабета, лечения Covid-19 и кишечных заболеваний, а также 7 препаратов для лечения осложнений, артрита, желчнокаменной болезни воспалений. В общей сложности будет производиться порядка 46 миллионов упаковок в год.

Стоит отметить, что предприятие «АВВА РУС» является одним из ключевых участников промышленного кластера биотехнологий Кировской области и активным участником проекта «Биополис». Якорным резидентом последнего станет завод «Нанолек», где на прошлой неделе стартовал выпуск вакцины против коронавируса «КовиВак».