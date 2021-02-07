Кировское предприятие научилось из килограмма сырья делать 5 кг филе

Нарушение технических регламентов было обнаружено в ходе внеплановой проверки.

Управление Россельхознадзора нашло кировское предприятие, которое не только не осуществляло дезинфекцию морозильного оборудования вопреки стандартам, но еще и сумело, согласно документам, произвести 669 кг филе цыплят из 135 кг бройлерного сырья.

Но несмотря на удивительные сверхспособности, было возбуждено административное дело. Руководство юрлица получило штраф и будет обязано выплатить 11 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в ветуправлении рассказали, чем болели животные в Кировской области.