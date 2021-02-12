Кировское предприятие оштрафовали за плохое молоко

По итогам проверки Россельхознадзора одно из предприятий Кировской области, занимающихся производством молока, привлекли к административной ответственности.

Ранее в ходе лабораторных исследований в продукции были обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы и линкозамиды, что является нарушением требований технических регламентов.

Юридическое лицо оштрафовано на 310 тысяч рублей. Кроме того, предприятию было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на продукцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Ранее мы сообщали, что кировское предприятие научилось из килограмма сырья делать 5 кг филе.