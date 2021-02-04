Кировское предприятие признали своим в Европе

Вятский фанерный комбинат вошел в Европейскую федерацию паркетной индустрии. Повышением в статусе предприятие обязано своему продукту — Segezha Ecofloor.

Это фанера, которая будет использоваться в изготовлении паркета, а также инженерной доски. Нововятский Ecofloor отличает соответствие всем европейским требованиям: экологичность и прочность, а также выверенная толщина.

Войдя в состав федерации, кировское предприятие получило возможность сотрудничать с европейскими производителями паркета. Это даст возможность изучить целевую аудиторию, а также совместно с ведущими предприятиями мира оптимизировать свойства выпускаемых продуктов. А в перспективе — и выпустить новый продукт.

Уже сейчас на экспорт идет почти 80 процентов продукции фанерного комбината. Она поставляется в страны Евразии и в Штаты.

Добавим, что Европейская федерация паркетной индустрии занимается обеспечением доступности изделий из древесины, а также защищает интересы их производителей. В федерацию входят более 80 предприятий из разных уголков мира. Это и изготовители паркета, и поставщики сырья.

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