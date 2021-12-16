Кировское предприятие выпускает оборудование для переработки молока

Предприятие «Сельмаш Молочные Машины» оснастило оборудованием новое предприятие по изготовлению сыра.

В с.Вожгалы Кумёнского района начал работать завод по производству сыра с объёмом инвестиций 850 млн руб. Большую часть технологического оборудования выпустило предприятие «Сельмаш Молочные Машины» (входит в группу компаний «Сельмаш»).

«Оно может конкурировать с европейским. Особенно важно, что программисты, инженеры и технологи, которые занимаются обслуживанием линии после установки, находятся всего в 80 км от завода. Наша вторая площадка в Вожгалах и завод «Янтарь» в Котельниче тоже были реконструированы при участии «Сельмаша», — рассказазывает гендиректор «Вожгальского маслосырзавода» Антон Шандаров.

По словам директора «Сельмаша» Сергея Чурина, изготовление оборудования заняло около 9 месяцев. Завод работает и с другими переработчиками молока — из Кировской области, других регионов России и стран ближнего зарубежья. Доля гражданской продукции на предприятии составляет 20%.

Помимо комплексного оборудования для молочного производства, на заводе выпускают универсально-фрезерные и настольно-сверлильные станки, замочно-скобяные изделия, изделия из пластмасс и др.