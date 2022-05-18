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Кировское УФАС в 55-й раз признало поставщика недобросовестным

Вадим Шабалин Новости, Общество

УФАС по Кировской области рассмотрело заявление заказчика о включении сведений об ООО «МедЛайф» в Реестр недобросовестных поставщиков.

Установлено, что организация не выполнила взятые на себя обязательства по поставке эндотрахеальных трубок. В результате заказчик был вынужден в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта.

Кроме того, выяснилось, что в отношении ООО «Медлайф» уже имеются 54 записи в Реестре недобросовестных поставщиков. Это свидетельствует о системном нарушении условий заключаемых контрактов.

 

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Вадим Шабалин