Кировское управление Россельхознадзора объединят с соседями

Объединение управлений федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Кировской области, Пермскому краю и Удмуртии должно завершиться до 1 апреля, сообщает телеграм-канал «Вятский мусорщик».

Центром новой структуры станет Киров, а не более крупные Пермь и Ижевск.

В планах Россельхознадзора — провести несколько подобных реорганизаций. Задача — оптимизация и повышение эффективности работы ведомства.

Ранее мы сообщали, что изменилась структура министерства лесного хозяйства Кировской области.