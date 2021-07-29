Кировского адвоката обвиняют в покушении на мошенничество

В Кирове завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката. Его обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

По данным следствия, в декабре прошлого года к адвокату обратился житель Кирова. Он попросил посодействовать в получении разрешений на временное проживание на территории РФ.

Обвиняемый рассказал, что у него есть знакомые в правоохранительных органах Москвы, которые за денежное вознаграждение помогут в решении вопроса.

После этого адвокату передали 56 тыс. рублей, а в конце апреля при получении 600 тыс. рублей он был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью при поддержке бойцов СОБР.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело передано в суд.

Фото kirov.sledcom.ru