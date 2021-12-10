Кировского хоккейного арбитра отстранили от судейства

Кировский арбитр Александр Садаков отстранён от обслуживания матчей Высшей лиги хоккея с мячом до 1 января 2022 года.

Такое решение приняла судейско-экспертная комиссия федерации по итогам просмотра видеоматериалов матча команд «Знамя-Удмуртия» (Воткинск) — «Кировец» (Уфа), состоявшегося 7 декабря.

Он завершился вничью 3:3, при этом гости получили 110 минут штрафа, а один из мячей в их ворота был забит из очевидного офсайда.

Александр Садаков был главным арбитром этой игры. Отстранён от судейства и один из его ассистентов.

Фото Вячеслава Айкина