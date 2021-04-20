Кировского сельхозпроизводителя привлекли к административной ответственности

Региональное управление Россельхознадзора выявило нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна».
Как сообщает пресс-служба ведомства, их допустил сельхозтоваропроизводитель из Кировской области при декларировании партий овса и пшеницы на кормовые цели общим весом 3,5 тысячи тонн.
В протоколах, указанных в декларациях, отсутствовали исследования на определение остаточных количеств пестицидов, которые использовались хозяйством при выращивании зерновой продукции.
Россельхознадзор выдал юрлицу предписание о прекращении действия деклараций о соответствии на пшеницу и овёс. Оно было исполнено в установленные сроки.
Кроме того, организацию привлекли к административной ответственности за недостоверное декларирование соответствия товаров.