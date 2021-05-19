Кировского тренера хотят сделать почетным гражданином

Депутаты кировской гордумы предложили присвоить звание почетного гражданина города Кирова Вячеславу Ванееву, заслуженному тренеру РСФСР по лыжным гонкам.

Инициативу поддержала глава города Елена Ковалева. Вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов на ближайшем пленарном заседании думы.

Вячеслав Ванеев родился в Кирове в 1936 году. В 1954 году стал чемпионом Советского Союза в лыжной эстафете. С 1968 года он тренировал молодежную сборную СССР по лыжным гонкам и за годы своей работы воспитал немало выдающихся спортсменов. Среди его воспитанников – всемирно известный лыжник Юрий Скобов, Людмила Машковцева, Людмила Баранова.

«Тренером века» назвал Ванеева другой знаменитый кировский лыжник Игорь Машковцев.

— Ни один тренер в Кировской области, кроме Ванеева, не воспитал олимпийского чемпиона и нескольких чемпионов Европы! — сказал он.

В 2013 году за значительный личный вклад в развитие лыжного спорта Вячеслав Ванеев был награжден почетным знаком «За заслуги перед городом».

Фото: ГТРК «Вятка»