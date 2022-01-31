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Кировскому дирижеру Сергею Голушкову исполнилось 85 лет

Юлия Зорина Культура, Новости, Общество

Известному кировскому дирижеру, основателю Вятского оркестра русских народных инструментов Сергею Голушкову исполнилось 85 лет. С юбилеем маэстро поздравил губернатор Игорь Васильев, придя на праздничный концерт в филармонию.

Концерт состоялся 29 января. В честь круглой даты дирижер вновь вышел на сцену вместе с оркестром, чтобы подарить зрителям радость общения с музыкой.

Глава региона отметил, что под руководством Сергея Голушкова оркестр расцвел и покорил не только вятских слушателей, но и любителей музыки из других городов России.

— Яркий, многогранный талант, преданность музыкальной культуре позволили добиться Вам блестящих успехов в творческой деятельности. Примите самые искренние поздравления и пожелания здоровья, счастья и благополучия! – сказал Игорь Васильев. 

Министр культуры Татьяна Мазур вручила дирижеру почетную грамоту министерства за значительный вклад в развитие культуры Кировской области.

Оркестр русских народных инструментов (тогда Городской) был создан по инициативе Сергея Голушкова в 1982 году. Сергей Федорович стал его первым дирижером и художественным руководителем.

Вместе с музыкантами Голушков объехал множество городов Кировской области и России. В 2002 году оркестр получил имя Федора Шаляпина и сегодня остается одним из самых популярных коллективов Вятской филармонии.

В 2007 году Сергей Голушков был удостоен звания Заслуженного работника культуры РФ. Также известный дирижер является почетным гражданином Кирова и обладателем почетного знака «За заслуги перед городом».

Ранее мы писали, что в последние выходные января свой юбилей отметил кировский художник Александр Мочалов. 

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Юлия Зорина