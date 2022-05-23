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Кировскому наркодиспансеру предложили переехать на улицу Молодой Гвардии

Юлия Зорина Новости, Общество

Кировский наркологический диспансер может временно переехать на улицу Молодой Гвардии, 52. Этот вопрос обсудили 23 мая на заседании комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям.

С инициативой выступила и.о. главы департамента муниципальной собственности Светлана Калугина. Она предложила передать помещение площадью 316 квадратных метров административно-управленческой службе наркодиспансера.

Переезд будет временным – на 1,5 года. За это время будет сделан капремонт основного здания на Студенческом проезде.

Депутаты отметили, что жильцы соседних домов могут оказаться против, тем более что рядом есть и детский сад и художественная школа. Впрочем, размещать пациентов в этом здании не планируют. Поэтому вопрос будет вынесен на ближайшее заседание гордумы, которое состоится 31 мая.

Ранее мы писали, что в Кирове закроют доступ к зданию купчихи Бальхозиной. 

Фото: dobrovyatka.ru

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Юлия Зорина