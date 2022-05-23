Кировскому наркодиспансеру предложили переехать на улицу Молодой Гвардии

Кировский наркологический диспансер может временно переехать на улицу Молодой Гвардии, 52. Этот вопрос обсудили 23 мая на заседании комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям.

С инициативой выступила и.о. главы департамента муниципальной собственности Светлана Калугина. Она предложила передать помещение площадью 316 квадратных метров административно-управленческой службе наркодиспансера.

Переезд будет временным – на 1,5 года. За это время будет сделан капремонт основного здания на Студенческом проезде.

Депутаты отметили, что жильцы соседних домов могут оказаться против, тем более что рядом есть и детский сад и художественная школа. Впрочем, размещать пациентов в этом здании не планируют. Поэтому вопрос будет вынесен на ближайшее заседание гордумы, которое состоится 31 мая.

Ранее мы писали, что в Кирове закроют доступ к зданию купчихи Бальхозиной.

Фото: dobrovyatka.ru