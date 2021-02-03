Кировскому общепиту разрешили выйти в ночную смену

Постановление об очередном послаблении ограничений подписал 3 февраля председатель областного правительства Александр Чурин. Как говорится в документе, точки общественного питания снова смогут открыться в ночную смену — с 23 до 6 часов.

Также в ночное время разрешено работать концертным залам, кинотеатрам и театрам. Под послабления не попадают лишь танцплощадки — им придется подождать до лучших времен.

Все вновь открывшиеся заведения должны строго соблюдать масочный режим и другие антиковидные требования Роспотребнадзора.

Двумя неделями ранее смогли открыться фудкорты в торговых центрах Кирова. На встрече с предпринимателями первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов уточнил, когда можно будет говорить о полном снятии ограничений.

Фото: vk.com/konyushnya_kirov