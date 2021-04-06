Кировскому предприятию отказали в выдаче лицензии

Россельхознадзор отказал в выдаче лицензии кировскому предприятию, которое занимается переработкой лесопродукции.

В заявлении руководство предприятия просило предоставить лицензию на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию методом термической сушки.

Поводом к отказу стали нарушения, выявленные сотрудниками ведомства в ходе проверки.

В частности, в двух камерах для сушки лесоматериалов отсутствовали датчики измерения температуры, а также приборы контроля системы сигнализации, оповещения и защиты. Кроме того, руководство не представило документы, подтверждающие поверку приборов. На объекте не было оборудования для утилизации дерева, заражённого карантинными вредными организмами, и склада для отдельного хранения обеззараженной продукции.

По итогам проверки сотрудники Россельхознадзора составили акт о несоответствии места осуществления работ необходимым требованиям.