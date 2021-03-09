Кировской области не страшна африканская чума

Об этом сообщили в управлении областного Россельхознадзора.

— Территория нашего региона является благополучной зоной по АЧС, — сообщили в ведомстве.

При этом в Россельхознадзоре напомнили, что в конце 2020 года из-за резкого ухудшения эпизоотической ситуации в соседнем Татарстане в регионе был введен режим повышенной готовности. Указом губернатора Кировской области в нашем определены первая и вторая угрожаемые зоны.

К первой относятся охотничьи угодья в Вятскополянском районе, ко второй — угодья Малмыжского района. На данных территориях принимаются усиленные меры по недопущению появления и распространения африканской чумы свиней.

Ранее мы писали, что в нескольких районах Кировской области введен карантин по бешенству.