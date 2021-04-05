Кировской области передадут квартиры КРИКа

Председатель правительства Александр Чурин подписал распоряжение о передаче в собственность региона 296 служебных квартир, в которых проживают работники бюджетной сферы. Документ опубликован на сайте правительства 3 апреля.

Учителя, врачи и работники культуры получили эти квартиры по программе «Служебное жилье», которую реализовала «Кировская региональная ипотечная корпорация». Позже АО КРИК попало под процедуру банкротства, а арендаторы квартир оказались под угрозой выселения.

Недвижимость банкротящейся компании выкупили другие предприниматели. Ситуация получила огромный общественный резонанс. Разобраться с проблемой и сохранить жилье за бюджетниками поручил губернатор Игорь Васильев.

Все квартиры – а это 296 помещений в Кирове и районах области – выкупил социальный партнер региона – «Уралхим». В апреле они будут безвозмездно переданы в собственность областных учреждений, чьи сотрудники живут в них.