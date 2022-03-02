Кировской пенсионерке с травмой руки помогли росгвардейцы

В Кирове росгвардейцы оказали помощь пострадавшей на гололёде.

Около пяти часов вечера патрульный наряд вневедомственной охраны проезжал по ул. Физкультурников. Сержанты полиции Денис Бабинцев и Никита Козлов заметили пожилую женщину, лежащую на пешеходном переходе. Они остановили машину, спросили, нужна ли помощь.

Кировчанка ответила, что переходила дорогу, поскользнулась и упала. Почувствовала сильную боль в руке и не смогла подняться.

Росгвардейцы позвонили в «скорую помощь» и выяснили, что свободных машин нет. Тогда они погрузили 64-летнюю пострадавшую в свою служебную машину и доставили в травмполиклинику для оказания медицинской помощи.