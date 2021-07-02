Кировской «Пятерочке» запретили включать кондиционер

Жителям Кирова мешал отдыхать шум из магазина. Горожане пожаловались в Роспотребнадзор. Состоялся суд.

Сотрудники Роспотребнадзора стоят на защите прав граждан и разбираются с каждым заявлением. На днях завершено дело по слишком шумной торговой точке. Началось всё с обычного обращения. Кировчане, которые проживают на улице Попова, пришли в ведомство и попросили разобраться с магазином известной сети.

Дело оказалось в том, что из-за кондиционеров и вытяжки, установленных на торговых площадях, страдали жильцы дома. Магазин находится на первом этаже многоэтажки. Горожане не могли отдыхать нормально, им мешал сильный гул сплит-системы.

Сотрудники Роспотребнадзора выехали на место. Они произвели замеры уровня шума. В результате было выявлено превышение предельно допустимых значений. Представители ведомства составили протокол. Состоялся суд.

Суд согласился с доводами Роспотребнадзора. Магазин признали виновным. Сейчас действует приостановка работы кондиционера и вентиляции. За три недели руководство торговой точки должно устранить нарушения в работе, чтобы оборудование не шумело как раньше.

Фото: yandex.ru