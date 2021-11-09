Кировской «Родине» засчитали техническое поражение

Кировской «Родине» засчитано техническое поражение в несостоявшемся матче с «Водником».

Игра была запланирована на 7 ноября, но инспектор решил, что она не может пройти из-за плохого качества льда на кировском стадионе.

И вот теперь контрольно-дисциплинарный комитет федерации хоккея с мячом России присудил клубу из Архангельска техническую победу.

Кроме того, «Родина» оштрафована на 100 тыс. рублей.

Завтра наша команда встретится с клубом «Мурман» из Мурманска. Начало — в 18.30.

Фото vk.com/vodnik29