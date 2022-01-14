Кировскую «Автосреду» оштрафовали на 100 тысяч рублей за недобросовестную конкуренцию

В Кирове оштрафовали ООО «Автосреда» за недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщает Управление ФАС по Кировской области.

Несколько парковок «Автосреды» были включены в перечень спецстоянок, на которые ГИБДД отправляло эвакуированные автомобили. Однако по факту компания использовала только одну стоянку.

Это привело к перераспределению спроса на рынке за счет получения компанией дополнительных доходов от оказания услуг по вызовам с мест задержания транспортных средств, расположенных вблизи от фиктивных стоянок.

В отношении юрлица было возбуждено административное дело о нарушении антимонопольного законодательства. В августе 2020 года руководство ООО было признано виновным и приговорено к выплате штрафа в 100 тысяч рублей.

«Автосреда» пыталась опротестовать решение УФАС в суде, однако безуспешно. Приговор был оставлен в силе всеми инстанциями.

Ранее по требованию антимонопольщиков «Лукойл» снизил цены на бензин.